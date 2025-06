Apple: 82 procent van iPhones wereldwijd draait op iOS 18

En 99% van alle telefoons, ongeacht het merk draait spyware in de vorm van metadata verzameling dat ook nog eens wordt gedeeld met de sleepwet.

En binnenkort ook via de ingebouwde AI waarbij deze uw foto's afgaat en de beschrijving naar HQ stuurt.

Uw telefoon is niet uw product, maar u bent het product van uw telefoon, dat is de voornaamste eigenschap van zo'n ding en daarmee wordt het meeste geld verdiend; heimelijk via de kleine lettertjes in de terms.