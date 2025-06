Belastingdienst mag persoonsgegevens met Amerikaanse fiscus delen

De Belastingdienst mag persoonsgegevens met de Amerikaanse fiscus uitwisselen en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoeft hier niet handhavend tegen op te treden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in een tegen de AP aangespannen zaak geoordeeld. De Belastingdienst levert persoonsgegevens door op grond van de Intergovernmental Agreement (IGA), een bilateraal verdrag dat eind 2013 tussen Nederland en de VS is afgesloten.

Via het verdrag wordt uitvoering gegeven aan de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat Amerikaanse belastingplichtigen, die vermogen buiten de VS aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst IRS. Deze wet richt zich op tegoeden van Amerikaanse burgers bij buiten de VS gevestigde financiële instellingen, waaronder ook Nederlandse instellingen.

Volgens de eiseres in de zaak kan de IGA niet als grondslag dienen voor het doorleveren van persoonsgegevens aan de IRS, omdat dit verdrag dateert van vóór de inwerkingtreding van de AVG in 2018. De vrouw stelt dat de IGA onvoldoende waarborgen biedt voor het doorleveren van persoonsgegevens. De rechtbank stelt dat het verdrag bij de inwerkingtreding aan de toen geldende privacywetgeving voldeed en dat volgens artikel 96 van de AVG inhoudt dat dit verdrag van kracht is gebleven en wel als grondslag kan dienen voor de doorlevering.

Verder stelde de eiseres dat de doorgifte van persoonsgegevens aan de IRS niet noodzakelijk en proportioneel is. Ook daar gaat de rechtbank niet in mee. Die stelt dat de Belastingdienst op basis van een verdrag een minimale dataset doorgeeft aan de Amerikaanse fiscus. Het gaat om reguliere gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van belastingwetten. Daarbij heeft de vrouw niet kunnen aantonen dat de verstrekte gegevens een ander doel dienen.

De rechtbank voegt toe dat het in kader van de proportionaliteit van de verwerking van de gegevens van de vrouw niet relevant is dat de IRS niet dezelfde gegevens aan de Belastingdienst levert als andersom. "Het gestelde gebrek aan wederkerigheid doet namelijk niet af aan de verwerking van haar persoonsgegevens." Volgens de rechtbank voldoet de gegevensverwerking aan de AVG en verstrekt de Belastingdienst niet onrechtmatig gegevens aan de IRS. Er is daardoor geen aanleiding voor de Autoriteit Persoonsgegevens om handhavend op te treden.