Ministerie gaat illegaal verzamelde persoonsgegevens volgend jaar verwijderen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat illegaal verzamelde persoonsgegevens vanaf volgend jaar verwijderen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Nobel voor Participatie en Integratie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het ministerie deed jarenlang onderzoeken naar personen, organisaties en netwerken, waarbij illegaal persoonsgegevens werden verwerkt. Het ging hierbij voornamelijk om personen met een islamitische achtergrond.

"Het verzamelen van persoonsgegevens in deze onderzoeken was illegaal, omdat het zonder wettelijke basis gebeurde en het ministerie er niet open over was", liet voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar weten. Het ministerie gebruikte open bronnen, waaronder sociale media, gesprekken met andere personen en een extern onderzoeksbureau voor het verzamelen van gegevens.

"De aard en omvang van de onrechtmatige verwerkingen was zeer divers. Van deze personen zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens zoals naam en woonplaats opgeslagen, veelal in mailverkeer. Het kon voorkomen dat uit deze gegevens levensbeschouwelijke opvatting, etniciteit of politieke opvatting te herleiden was. Soms waren ook gedragingen, uitingen en de context waarbinnen deze personen actief waren vastgelegd", aldus Nobel.

Volgens de staatssecretaris ontving SZW in veel gevallen documenten van derden waarin persoonsgegevens stonden. "In andere gevallen waren het documenten die SZW zelf had opgesteld, bijvoorbeeld een sentimentenoverzicht op basis van sociale media of een duiding van casuïstiek." De bewindsman voegt toe dat de gegevensverwerking niet had mogen plaatsvinden.

Personen die het betrof zijn waar mogelijk geïnformeerd, gaat Nobel verder. Het ministerie zal de verzamelde gegevens waarover het gaat vanaf volgend jaar verwijderen. De gegevens van lopende inzageverzoeken worden pas verwijderd als deze zijn afgehandeld. Omdat SZW moeite deed om gedupeerden te informeren besloot de Autoriteit Persoonsgegevens het ministerie geen verdere maatregelen op te leggen, stelt de staatssecretaris.