EHerkenning verplicht vanaf 1 juli inloggen met tweefactorauthenticatie

Inlogmiddel eHerkenning (EH) vereist vanaf 1 juli inloggen met tweefactorauthenticatie (2FA). "Gebruikers loggen voortaan niet alleen in met een gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook met een extra controle, zoals een sms-code of een eenmalig wachtwoord", laat overheidsinstantie Logius vandaag weten. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.

EHerkenning kent meerdere betrouwbaarheidsniveaus. Het niveau EH2 met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord wordt sinds 1 januari 2024 niet meer aangeboden, maar is nog wel door bestaande gebruikers te gebruiken. Dat zal vanaf 1 juli veranderen. Dan zal er naast gebruikersnaam en wachtwoord ook met een tweede factor moeten worden ingelogd.

"Iedereen met EH2 moet vanaf 1 juli twee stappen doorlopen om in te loggen", legt Logius uit. Het gaat dan om een kennisfactor, bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord, en een bezitsfactor, zoals een code op de mobiele telefoon. Volgens Logius biedt deze extra beveiligingslaag meer zekerheid over wie er inlogt. "Dat is belangrijk bij het uitwisselen van gevoelige informatie, zoals medische, financiële of persoonsgegevens. De exacte inlogmethode kan verschillen per leverancier."