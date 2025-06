Staatssecretaris: niet aan mij om AI-training van Meta te verbieden

Volgens demissionair staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming is het niet aan hem om de AI-training van Meta, met gegevens van Nederlandse Facebook- en Instagram-gebruikers, toe te staan of te verbieden. Ook zegt de bewindsman dat hij geen rol heeft als het gaat om het veranderen van de nu door Meta gehanteerde opt-out naar een opt-in.

Sinds 28 mei gebruikt Meta data van Facebook- en Instagram-gebruikers om de eigen AI-modellen te trainen. Gebruikers die dit niet willen moeten hier actief bezwaar tegen maken. D66-Kamerlid Van der Werf had de staatssecretaris om opheldering hierover gevraagd en wilde onder andere weten waarom de bewindsman het toestaat dat data van Nederlandse gebruikers zonder toestemming gebruikt wordt voor het trainen van AI.

"Het is niet aan mij om dit toe te staan of te verbieden. De taken en bevoegdheden om op te treden tegen overtredingen van de AVG zijn toegekend aan de toezichthoudende autoriteiten. Zij kunnen daartoe handhaven, advies verstrekken, samenwerken met andere toezichthoudende autoriteiten en klachten behandelen over een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens", reageert Struycken.

Het Kamerlid vroeg ook wat de staatssecretaris gaat doen om ervoor te zorgen dat gebruikers expliciet toestemming moeten geven, in plaats van bezwaar moeten maken. "Ook op dit punt heb ik geen rol", antwoordt Struycken. "De voorwaarden waaronder persoonsgegevens mogen worden verwerkt volgen uit de AVG." De bewindsman voegt toe dat de AVG ruimte biedt om ook zonder toestemming van de betrokkene op basis van een "gerechtvaardigd belang" persoonsgegevens te verwerken en het aan de toezichthouders is om te bepalen of er in strijd met de AVG wordt gehandeld.