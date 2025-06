SNS-klant verliest zaak over strengere transactiemonitoring door bank

SNS hoeft transacties van klanten niet strenger te monitoren, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld in een zaak die door een klant was aangespannen. Ook een vordering van meer dan 900.000 euro werd door het Kifid afgewezen. De vader van de klant kwam in 2023 in contact met een zogenaamde beleggingsadviseur, die hem ertoe bewoog een aantal overboekingen te doen.

De vader kon op een gegeven moment geen betalingen doen naar zijn account bij het niet nader genoemde cryptoplatform. Daarop maakte de vader een bedrag van zijn zakelijke rekening over naar de betaalrekening van zijn zoon. Vervolgens heeft de zoon in een periode van drie maanden meer dan 904.000 euro overgeboekt naar de rekening van het cryptoplatform. Dit platform heeft het geld op een later moment naar een ander cryptoplatform overgeboekt.

In juli 2023 werd één van de transacties door het detectiesysteem van de bank opgepikt. SNS nam vervolgens contact op met de klant, die liet weten dat het om een overboeking naar zijn eigen cryptowallet ging. Daarnaast liet de klant weten dat hij de cryptowallet uitsluitend zelf beheerde en er geen derden bij betrokken waren. De bank heeft de klant ten slotte gewaarschuwd voor fraude via cryptoplatforms. Daarop liet de klant weten dat hier geen sprake van was.

In oktober 2023 nam de bank vanwege een transactie opnieuw contact op met de klant. Die liet wederom weten dat hij zelf zijn cryptowallet beheerde. Eind januari 2024 besefte de klant dat hij was opgelicht en deed bij de politie aangifte van oplichting en fraude. Tevens diende de klant in juli 2024 een klacht in bij de bank, die door SNS werd afgewezen. Daarop stapte de klant naar het Kifid.

Vorderingen om schadevergoeding en strenger te monitoren

De klant vordert dat SNS de 904.000 euro vergoedt. Daarnaast vordert de klant van de bank dat zij strenger en grondiger transacties monitort. Volgens de klant hadden de transacties geïdentificeerd moeten worden als ongebruikelijk vanwege de totale waarde en de begunstigde partij die een ongereguleerd platform is waarop cryptovaluta verhandeld wordt.

Het Kifid stelt dat het grootste deel van het geld afkomstig was van de onderneming van de vader van de klant. Daarnaast heeft de klant zelf de transacties uitgevoerd. Het gaat daarom om toegestane betalingstransacties, oordeelt het klachteninstituut. Dat de klant hierbij zou zijn misleid maakt dat niet anders. De bank is dan ook niet aansprakelijk voor de schade, aldus het Kifid.

Wat betreft het monitoren van transacties stelt het Kifid dat op de bank geen algemene transactiemonitoring rust. "De op de bank rustende zorgplicht strekt dus niet zo ver dat zij verplicht is of kan worden in het algemeen betalingstransacties te monitoren. Daarnaast is de bank ook niet verplicht onderzoek te doen naar de begunstigde van een betaling." De bank moet wel onderzoek uitvoeren als ze weet dat het om ongebruikelijk betalingsverkeer gaat.

In dit geval heeft de bank twee keer contact met de klant opgenomen en hem ook gewaarschuwd. De klant liet daarop weten zijn cryptowallet zelf te beheren. Daarnaast ging het volgens de bank om een bekend cryptoplatform. Het Kifid voegt toe dat niet vast is komen te staan dat de bank wist of kon weten dat het om ongebruikelijke transacties ging. Ook op dit vlak heeft de bank haar zorgplicht niet geschonden, besluit het klachteninstituut, dat beide vorderingen van de klant afwijst (pdf).