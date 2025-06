Zorgverlener Pluryn raakt onbeveiligde usb-stick met cliëntgegevens kwijt

Zorgverlener Pluryn is een onbeveiligde usb-stick met gegevens van voormalige en huidige cliënten kwijtgeraakt, alsmede (oud)medewerkers. Er wordt nog onderzocht om wat voor gegevens het precies gaat, maar "de eerste indruk" is dat het om persoonsgegevens gaat van cliënten en medewerkers, waaronder namen, adressen en BSN-nummers.

Pluryn biedt gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. "Onlangs is Pluryn een niet beveiligde usb-stick met daarop bedrijfs- en privacygevoelige informatie verloren. De usb-stick is helaas nog niet teruggevonden. Daarmee moeten we er rekening mee houden dat gegevens in verkeerde handen terecht kunnen komen", zo laat de zorgverlener weten. Pluryn verwacht op 20 juni meer duidelijkheid te hebben over welke gegevens precies zijn gelekt en van wie.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is een voorlopige melding gedaan van een datalek. De zorgverlener zegt dat het bezig is om alle betrokkenen te informeren. Waarom de gegevens op een onbeveiligde usb-stick stonden laat de zorgverlener niet weten. Op de eigen website meldt Pluryn dat het gegevens veilig bewaart. "We delen deze alleen als dat nodig is voor jouw zorgverlening. Of als wij dat moeten van de wet."