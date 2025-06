Zweedse ov-bedrijven beboet wegens bewaartermijn alcoholtests personeel

De Zweedse privacytoezichthouder IMY heeft twee Zweedse ov-bedrijven boetes opgelegd omdat alcoholtests van personeel te lang werden bewaard. Daarmee hebben Storstockholms Lokaltrafik en Waxholms Angfartygs de AVG overtreden. Storstockholms Lokaltrafik verzorgt het openbaar vervoer in de regio Stockholm. Waxholms Angfartygs verzorgt in de regio Stockholm openbaar vervoer over het water.

Beide bedrijven nemen alcoholtests af bij personeel. Medewerkers hadden hierover bij de Zweedse privacytoezichthouder geklaagd. Volgens IMY kan een werkgever in bepaalde gevallen een gerechtvaardigd belang hebben om bij personeel alcoholtests af te nemen, bijvoorbeeld om de veiligheid van het openbaar vervoer te garanderen.

Onderzoek van IMY wees uit dat beide ov-bedrijven de resultaten van de alcoholtests langer bewaarden dan noodzakelijk, namelijk meerdere maanden. Dat was niet nodig voor het beoogde doel. De Zweedse privacytoezichthouder stelt verder dat werknemers van hun werkgever afhankelijk zijn en er daardoor geen gelijkwaardige relatie is.

Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat er steun is voor het verwerken van persoonsgegevens en dat de verwerking niet te ingrijpend is of een te grote inbreuk op de privacy maakt, aldus de autoriteit. Werkgevers die alcoholtests afnemen moeten ook beseffen dat de uitslag erop kan duiden dat een medewerker mogelijk een alcoholverslaving heeft. In dat geval is er sprake van gezondheidsgegevens, wat onder de AVG bijzondere persoonsgegevens zijn waarvoor extra bescherming geldt. De Zweedse toezichthouder besloot beide bedrijven wegens de AVG-overtredingen een boete van omgerekend 6800 euro op te leggen.