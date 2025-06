Defensie laat soevereine cloud ontwikkelen voor opslag data krijgsmacht

Het ministerie van Defensie laat een soevereine cloud ontwikkelen waar data van de krijgsmacht straks wordt opgeslagen. Hiervoor is een overeenkomst met KPN en Thales afgesloten. "Zo’n cloud is van grote meerwaarde voor Defensie. Daarmee is de data van de krijgsmacht beter beveiligd", aldus demissionair staatssecretaris Tuinman van Defensie. De bewindsman voegde toe dat een schaalbare krijgsmacht alleen te realiseren is door samenwerking met het bedrijfsleven. Verdere details over de te ontwikkelen Defensiecloud zijn op dit moment niet bekend.

In april maakte toenmalig staatssecretaris Zsolt Szabó voor Digitalisering bekend dat het rijk een eigen soevereine cloud krijgt als alternatief voor public clouddiensten waarin gevoelige gegevens kunnen worden opgeslagen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat vanaf 2029 minstens dertig procent van de cloudopslagdiensten en -applicaties waar de rijksoverheid gebruik van maakt van Nederlandse of Europese bodem afkomstig is.