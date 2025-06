Staatssecretaris: overheid neemt geen aanvullende actie tegen Meta

De Nederlandse overheid neemt geen aanvullende maatregelen tegen Meta nu het onderzoek van Europese privacytoezichthouders naar het techbedrijf nog niet is afgerond, of vanwege de waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat heeft demissionair staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming op Kamervragen van Volt laten weten.

In april kwamen zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als de Belgische privacytoezichthouder GBA met een oproep aan gebruikers van Facebook en Instagram om bezwaar te maken als ze niet willen dat hun gegevens vanaf 27 mei worden gebruikt voor het trainen van de AI-modellen van Meta. Naar aanleiding van deze oproepen stelde Volt vragen aan de staatssecretaris.

"De AP stelt dat gebruikers momenteel zelf hun privacy moeten beschermen bij een bedrijf als Meta. Deelt u de opvatting dat de verantwoordelijkheid voor privacy niet bij de burgers zou moeten liggen? Ziet u een rol weggelegd voor de overheid om haar burgers te informeren over de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens? Zo ja, welke?", wilde Kamerlid Koekkoek weten.

Volgens de staatssecretaris is het aan Meta om de privacyregels na te leven en dat ook aan te tonen. "Het behoort verder tot de taken van de AP om voorlichting te geven over de AVG, bijvoorbeeld door in algemene zin te ondersteunen bij het uitoefenen van de rechten die de AVG biedt. Ik zie in deze situatie geen rol weggelegd voor de overheid, temeer nu de AP deze rol daadwerkelijk vervult", aldus de bewindsman.

Europese privacytoezichthouders zijn een onderzoek naar mogelijke privacyschendingen door Meta gestart. Koekkoek vroeg of de overheid bereid is, als het onderzoek niet voor 27 mei is afgerond, zelfstandig maatregelen te treffen om de privacy van Nederlandse gebruikers te beschermen. "Deelt u de mening dat de waarschuwing van de AP aanvullende actie vanuit de overheid legitimeert?", wilde het Kamerlid verder weten.

"Nee, daarmee zou de Nederlandse overheid op de stoel van de toezichthouders gaan zitten", reageert de staatssecretaris. "In het stelsel zoals de AVG dat kent, is het aan verwerkingsverantwoordelijken om verplichtingen na te leven, aan de betrokkenen om rechten uit te oefenen en is het toezicht bij onafhankelijke instanties belegd, niet bij de overheid."