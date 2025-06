DNB: Nederlander vindt contant betalen belangrijk, heeft vaak cash bij zich

Interessante vraag daaromtrent is misschien of het stijgende aantal zelfscankassa's bij supermarkten een rol meespeelt waar, als je er gebruik van maakt, je in m.i. een op de vier gevallen als een potentiële winkeldief wordt gedegradeerd door 'steekproef'.



Ik maak alleen gebruik van deze mogelijkheid als het erg druk is bij, in mijn geval een AH, en zelfs dan word ik vaker wel dan niet met dit digitale gezeur geconfronteerd.



inmiddels heb ik mijn buik vol van deze willekeurig gegenereerde minachting voor de klant. Zo zeer dat indien ik wordt 'belaagd' met 'steekproef' ik botweg al mijn boodschappen bij de zelfscanterminal laat liggen en de hele lijst aan artikelen opnieuw in de winkel bijeen sprokkel om in de rij bij een kassa te gaan staan. :-]