VS eist dat studenten voor visumaanvraag social media op openbaar zetten

De Amerikaanse overheid accepteert weer visumaanvragen van buitenlandse studenten die in het land willen studeren of aan een uitwisselingsprogramma meedoen. Eén van de vereisten is wel dat het socialmediaprofiel op openbaar wordt gezet. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken via de eigen website aangekondigd.

"Onder nieuwe richtlijnen zullen we uitgebreide en grondige screenings uitvoeren, waaronder de online aanwezigheid, van alle studenten en deelnemers aan uitwisselingsprogramma's", aldus de aankondiging. "Om deze screening te faciliteren zullen alle visumaanvragers de instructie krijgen om de privacyinstellingen voor al hun socialmediaprofielen op "openbaar" te zetten." Verdere details geeft het ministerie niet.

Een aantal jaren geleden besloot de VS al een maatregel in te voeren dat bijna alle reizigers die een visum aanvragen hun socialmedianaam en eerdere e-mailadressen en telefoonnummers opgeven. Daarop besloten verschillende organisaties een rechtszaak tegen de maatregel aan te spannen, omdat die in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet zou zijn.