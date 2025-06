NFI hekelt uitblijven nieuw Rijksbreed cloudbeleid: "belemmert de voortgang"

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is kritisch op het uitblijven van een nieuw Rijksbreed cloudbeleid, alsmede het onvoldoende beschikbaar zijn van Europese alternatieven voor Amerikaanse clouddiensten. Dat stelt het NFI in de Stand van de Uitvoering, waarin ontwikkelingen binnen de organisatie worden besproken, alsmede knelpunten en dilemma’s.

Eén van de knelpunten doet zich voor bij het "datagedreven werken" waar het NFI in wil investeren. "Het huidige geopolitieke klimaat zorgt voor een toename van digitale en hybride dreigingen die de cyberveiligheid onder druk zetten. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen zijn er soms aanpassingen van wet- en regelgeving nodig", aldus de organisatie. "Ook het NFI moet zich, onder andere bij het doen van innovaties, houden aan die wet- en regelgeving."

Eén van de knelpunten waar het NFI tegenaan zegt te lopen is dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over het Rijksbreed cloudbeleid. In 2022 werd het eerste Rijksbreed cloudbeleid gepubliceerd, waarin de mogelijkheden voor overheidsinstanties werden vergroot om van commerciële clouddiensten gebruik te maken. Het cloudbeleid wordt nu herzien en het herziene beleid zou dit jaar moeten verschijnen.

Volgens het NFI helpen cloud en AI bij innovaties die tot beter forensisch onderzoek leiden. "Goede Europese alternatieven zijn nog onvoldoende beschikbaar. Dat leidt tot stilstand in bepaalde aspecten van datagedreven werken", laat de organisatie in de Stand van de Uitvoering weten. Zo wil het NFI met het gebruik van generatieve AI experimenteren en waar mogelijk inzetten. "Daarin moet rekening gehouden worden met een cloudbeleid dat nu nog niet voorhanden is, en met de Europese beschikbaarheid van alternatieve oplossingen. Dit belemmert de voortgang en maakt dat investeringen nu worden uitgesteld of worden gedaan onder voorwaarden die misschien niet haalbaar of wenselijk zijn."