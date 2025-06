Nederlandse bedrijven betalen zelden losgeld bij ransomware-aanvallen. Ook schakelen ze bij een aanval vaker een cybersecuritybedrijf in dan de politie. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Cybersecuritymonitor 2024 weten. Uit de monitor blijkt dat grotere bedrijven in 2023 percentueel gezien iets vaker te maken kregen met een ransomware-aanval dan kleine bedrijven.

Twee procent van de bedrijven met vijftig of meer werknemers werd in 2023 getroffen door een ransomware-aanval, tegenover één procent bij bedrijven met minder dan 50 medewerkers, aldus het CBS. Bedrijven in de ict-sector werden het vaakst slachtoffer van een ransomware-aanval. Van alle bedrijven die in 2023 door een ransomware-aanval werden getroffen betaalde twee procent volgens het CBS losgeld.

Het statistiekenbureau stelt dat dit lage percentage is te verklaren door het grote aantal kleine bedrijven (2 tot 10 werknemers) dat aangaf geen losgeld te betalen. Grote bedrijven betalen vaker losgeld. Van de ondernemingen met 50 tot 250 werknemers betaalde tien procent die door een ransomware-aanval werd getroffen losgeld.

Verder laat het CBS weten dat door ransomware getroffen bedrijven vaker een cybersecuritybedrijf inschakelen dan de politie. Van de ondernemingen die in 2023 slachtoffer van ransomware werden schakelde 14 procent de hulp in van de politie. 39 procent stapte naar een cybersecuritybedrijf. "Het is hierbij uiteraard mogelijk dat een bedrijf hulp inschakelde van zowel de politie als een cybersecuritybedrijf", voegt het CBS toe. Tevens blijkt dat kleine bedrijven minder vaak de hulp van de politie of een cybersecuritybedrijf inschakelen dan grote ondernemingen.