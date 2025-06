Kamervragen over niet mogen opleggen van online gebiedsverbod door gemeente

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State dat burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht geen online gebiedsverbod mocht opleggen. D66 wil dat demissionair staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming nu een concreet voorstel naar de Kamer stuurt om online opruiing aan te pakken. Laatst oordeelde de Raad van State dat burgemeester Dijksma geen dwangsom mocht opleggen aan een jongen die in 2021 via Telegram had opgeroepen om in opstand te komen tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod.

Volgens de burgemeester overtrad hij daarmee de Utrechtse Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De burgemeester legde hem vervolgens een 'online gebiedsverbod' op. De jongen moest een dwangsom van 2500 euro betalen als hij weer zou oproepen om in Utrecht samen te komen voor het verstoren van de openbare orde. Zowel de bestuursrechter als de Raad van State oordeelden dat een groepschat op Telegram geen publiek toegankelijke plaats is zoals binnen de APV wordt bedoeld.

"Erkent u dat het eerdere kabinetsstandpunt - dat dit een lokale aangelegenheid betreft en gemeenten zelf mogen beslissen of zij een online gebiedsverbod wilde opleggen - onjuist was?", wil D66-Kamerlid Sneller nu van de staatssecretaris weten. Struycken moet ook duidelijk maken of het uitblijven van een landelijke visie ertoe heeft geleid dat burgemeesters moesten experimenteren met online gebiedsverboden, en daardoor het legaliteitsbeginsel hebben geschonden.

De staatssecretaris is ook gevraagd welke verschillende alternatieven hij ziet om online opruiing aan te pakken. "Bent u, gezien het feit dat gemeenten nu met lege handen staan om dit probleem aan te pakken, nu eindelijk bereid een concreet voorstel naar de Kamer te sturen? Zo ja, op welke termijn?", vraagt Sneller aanvullend. Struycken heeft drie weken om met een reactie te komen.