WhatsApp verboden op werktelefoons Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Medewerkers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden mogen geen WhatsApp meer op hun werktelefoons gebruiken, zo heeft het Office of Cybersecurity van het Huis in een memo medegedeeld. Volgens het bericht waar Axios en persbureau Reuters over schrijven vormt de chatapp een hoog risico voor gebruikers vanwege het gebrek aan transparantie over hoe het data van gebruikers beschermt, de afwezigheid van 'stored data encryption' en potentiële veiligheidsrisico's die met het gebruik samenhangen.

Personeel waarop de memo betrekking heeft mogen WhatsApp niet op hun werkapparatuur hebben staan. Het gaat zowel om mobiele apparaten, als computers en browsers. In het geval van beheerde werkapparatuur zullen medewerkers worden verzocht om de applicatie te verwijderen. Verder wordt in de memo het gebruik van andere chatapps aangeraden, waaronder Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage en FaceTime.

De goedgekeurde apps mogen alleen worden gebruikt voor het delen van ongeclassificeerde informatie, niet voor het delen van "niet-publieke" ongeclassificeerde informatie, laat The Guardian weten. Meta stelt in een reactie dat het zich niet in de omschrijving van het Office of Cybersecurity kan vinden en dat WhatsApp een betere beveiliging biedt dan andere goedgekeurde applicaties.