Onderzoek vitaal verklaren defensienetwerk NAFIN loopt vertraging op

Een onderzoek naar het al dan niet vitaal laten verklaren van defensienetwerk NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network) heeft vertraging opgelopen. Aanleiding is een recent door de Tweede Kamer aangenomen motie. Dat heeft demissionair staatssecretaris Tuinman in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) is een glasvezelnetwerk van het ministerie van Defensie en KPN. Het maakt veilige communicatie tussen Defensieonderdelen mogelijk. Politie, de meldkamers van noodnummer 112 én alle ministeries en Eerste en Tweede Kamer maken ook gebruik van het netwerk om onderling te communiceren. Een softwarefout in een standaard netwerkonderdeel van NAFIN zorgde vorig jaar augustus voor een grote storing waar allerlei overheidsinstanties en Eindhoven Airport mee te maken kregen.

"De NAFIN-storing heeft duidelijk gemaakt dat Defensie niet voldoende voorbereid was op een grootschalige verstoring", aldus Tuinman in maart van dit jaar. Tevens kondigde de staatssecretaris aan dat Defensie onderzoekt of het netwerk moet worden aangemerkt als vitale infrastructuur. Dit onderzoek zou voor de zomer van dit jaar worden afgerond.

Nu laat Tuinman weten dat het onderzoek pas na het zomerreces van de Tweede Kamer wordt afgerond. Aanleiding is een unaniem aangenomen motie van NSC en GroenLinks-PvdA die de regering oproept om in het onderzoek mee te nemen wat en op welke wijze Defensie cyclisch aan de Tweede Kamer kan rapporteren over de veiligheid van het NAFIN-netwerk.

Daarnaast wordt de regering verzocht om te onderzoeken hoe kan worden voldaan aan de randvoorwaarde dat Defensie in elke situatie zelf de regie moet hebben over NAFIN en daarbij te bepalen welke bescherming, mensen en middelen nodig zijn zodat NAFIN voldoet aan de veiligheidseisen van een vitaal netwerk. Op dit moment is het netwerk niet volledig "military owned", aldus motie-indieners Heite en Kathmann.

"Deze motie is op 17 juni 2025 aangenomen. De uitvoering van deze motie betekent dat de scope van het onderzoek uitgebreid wordt. Daardoor zal het onderzoek doorlopen tot in de zomer van 2025. Mijn streven is om de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren zo spoedig mogelijk na het zomerreces", stelt de staatssecretaris in zijn brief.