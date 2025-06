Testversie adblocker uBlock Origin Lite beschikbaar voor Safari op iOS

Een testversie van adblocker uBlock Origin Lite is beschikbaar voor de iOS-versie van Safari. Grote lijsten met te blokkeren trackers en advertenties kan de browser vooralsnog niet aan, zo laat ontwikkelaar Raymond Hill weten. UBlock Origin Lite is een beperkte versie van uBlock Origin. Aanleiding voor deze versie zijn nieuwe regels van Google.

UBlock Origin en andere adblockers maken gebruik van de webRequest API voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Google heeft deze API uitgefaseerd, waardoor adblockers nu gebruik moeten maken van een andere oplossing genaamd declarativeNetRequest (DNR). Google claimt dat dit een veiliger alternatief is, maar adblocker-ontwikkelaars stellen dat deze oplossing de werking van adblockers beperkt, omdat er veel minder gefilterd kan worden.

Hill heeft een aantal weken geleden een testversie van uBlock Origin Lite voor Safari gelanceerd. De adblocker is te downloaden via Testflight. Apples TestFlight maakt het mogelijk om apps buiten de Apple App Store om te installeren. In het geval van de Safari-versie laat Hill weten dat die een limiet van 150.000 content blocking rules heeft. Dit zorgt voor een probleem, omdat de DNR-implementatie van Safari DNR-rules omzet naar content blocking rules.

UBlock Origin Lite maakt gebruik van verschillende blocklists om advertenties en trackers te blokkeren. Eén zo'n blocklist kan 92.000 vermeldingen bevatten, die voor 92.000 aparte content blocking rules in Safari zorgen.Iets wat tot prestatieproblemen kan leiden, aldus Hill in een overzicht van Safari-specifieke problemen met de adblocker. Wanneer een volledig functionele versie in de Apple App Store is te vinden is nog niet bekend.