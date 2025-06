Belgische banken starten met invoering van IBAN-naamcontrole

Belgische banken starten gefaseerd met de invoering van IBAN-naamcontrole, waarbij wordt gecontroleerd of de naam en het rekeningnummer van een begunstigde bij elkaar horen. Het systeem wordt al door Nederlandse banken toegepast. De IBAN-naamcontrole is vanaf 9 oktober dit jaar verplicht voor alle banken in de eurozone. Volgens Febelin, de koepelorganisatie van Belgische banken, helpt het systeem bij het tegengaan van fraude.

"Deze verificatie waarschuwt jou als de naam en het rekeningnummer van de begunstigde niet overeenstemmen en wordt kosteloos aangeboden. Het biedt je meer vertrouwen en zekerheid dat het geld naar de juiste begunstigde wordt overgeschreven, verhoogt de efficiëntie van overschrijvingen en helpt bepaalde vormen van fraude in het kader van overschrijvingen te bestrijden", aldus Febelfin.

Bankklanten kunnen na een melding van de IBAN-naamcontrole nog steeds beslissen om de overboeking uit te voeren. "Op dat vlak verandert er dus niets en ben je, net zoals vandaag al het geval is, zelf verantwoordelijk voor de overschrijvingen die je doet. De verificatie dient met andere woorden als een waarschuwing en een hulpmiddel', laat Febelfin verder weten.

De koepelorganisatie meldt in een FAQ over de IBAN-naamcontrole dat zestien Belgische banken verder gaan dan het wettelijk kader voorschrijft. Zo wordt van rechtspersonen bij een fout de geregistreerde wettelijke naam weergegeven. In het geval de overboeking naar een privépersoon plaatsvindt zal bij een fout worden vermeld dat de begunstigde een privépersoon is. "Dit dient als extra waarschuwing voor de betaler, mocht deze willen overschrijven naar een rechtspersoon", laat Febelfin weten. De betreffende banken gebruiken de verificatie naast betaalrekeningen ook voor spaarrekeningen.