Privacy First hekelt plan voor verplichte digitale identiteitscontrole banken

Stichting Privacy First is niet te spreken over een voorstel van de Europese Bankenautoriteit (EBA) om banken te verplichten dat ze klanten aan de hand van een digitale identiteit identificeren. Alleen als er geen digitale identiteit beschikbaar is of het onredelijk is die op te vragen, zouden financiële instellingen andere manieren van identificatie mogen toestaan.

De EBA is een EU-agentschap dat regels opstelt waar banken en financiële instellingen aan moeten voldoen. Onlangs heeft het agentschap een consultatie gehouden over wettelijke technische standaarden om witwassen tegen te gaan. Eén onderdeel daarvan gaat over het identificeren van klanten. Dat zou dan via digitale middelen moeten plaatsvinden, tenzij er geen digitale identificatie mogelijk is of het onredelijk is die op te vragen, zo laat Privacy First weten.

"Als deze regel verplicht wordt voor banken en andere instellingen, betekent dit dat burgers niet meer vrijelijk kunnen kiezen of zij gebruik willen maken van een digitale identiteit. Vrije keuze wordt dan niet meer de regel maar de uitzondering", zo stelt de privacystichting. Volgens Privacy First is het voorstel van de EBA in strijd met de Verordening Europese Digitale Identiteit en met toezeggingen van de staatssecretaris dat het gebruik van de Europese digitale identiteit altijd vrijwillig is en dat er altijd een volwaardig niet-digitaal alternatief is voor mensen die hiervan gebruik willen maken.

Privacy First voegt toe dat de Europese regelgever deze regels niet opzij kan zetten door banken en andere instellingen te verplichten om standaard digitale identificatie te vragen. Tijdens de consultatie heeft de privacystichting bezwaar gemaakt tegen het voorstel. Daarnaast roept het de Eerste en Tweede Kamer op om het onderwerp kritisch te volgen en het kabinet te vragen om bij de Europese Commissie duidelijk te maken dat er moet worden ingegrepen als er regels komen die een digitale identiteit verplicht stellen. De EBA laat weten dat het alle reacties op de consultatie meeneemt en met een definitief rapport komt.