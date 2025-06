Minister: geen gegevens over reële kosten invoering digitale Euro

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de reële kosten van de invoering van de digitale Euro, zo heeft demissionair minister Heinen van Financiën laten weten. De bewindsman reageerde op vragen van de PVV over de recent gehouden Eurogroep en Ecofinraad. Deze organen bespreken geregeld de plannen voor de invoering van een digitale euro.

De PVV liet de minister weten dat het zich zorgen maakt over de kosten van de ontwikkeling, introductie en het operationeel houden van de digitale euro. "De Europese Commissie heeft in haar Impact Assessment bij de voorstellen een beperkte kosteninschatting kunnen maken", reageert Heinen. "Nederland en andere lidstaten hebben in de Raad gevraagd om verdere inschatting van de reële kosten, maar deze gegevens zijn nog niet beschikbaar."

Volgens de minister zijn de daadwerkelijke kosten van een digitale euro sterk afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp en de technische specificaties. "Deze zijn nog onbekend. In de onderhandelingen heb ik oog voor het belang van een proportionele verdeling van kosten over de verschillende partijen, zoals betaaldienstverleners, winkeliers en de consument", aldus de bewindsman.

De PVV vroeg de minister ook om opheldering over eerder gedane uitspraken dat de digitale euro bruikbaar zou zijn bij stroomuitval of andere verstoringen. "In crisissituaties, wanneer digitale infrastructuur faalt, hebben we al een betrouwbaar betaalmiddel: contant geld", aldus de partij, die van Heinen wilde weten wat hij gaat doen om het gebruik van cash te bevorderen, zodat betalingen in dergelijke situaties mogelijk blijven.

"Ik ben het met de leden van de PVV-fractie eens dat contant geld als terugvaloptie kan dienen wanneer de digitale betaalinfrastructuur niet beschikbaar is", stelt Heinen. "Onder andere daarom zet ik me in om het gebruik van contant geld als wettig betaalmiddel te borgen." De bewindsman voegt toe dat het gebruik van contact geld echter is teruggelopen en Nederlanders steeds vaker digitaal betalen. "Ook speelt de economie zich in toenemende mate af in het digitale domein. Dit betekent dat niet iedereen contant geld beschikbaar heeft."