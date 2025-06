Kabinet wil miljoenen kostende AI-fabriek met supercomputer in Groningen

Het demissionaire kabinet wil een miljoenen euro's kostende AI-fabriek graag in Groningen hebben. "De voorgestelde AI-fabriek biedt een AI-geoptimaliseerde supercomputer en een kenniscentrum, specifiek gericht op het ontwikkelen van geavanceerde AI-modellen en -toepassingen op Nederlandse bodem", zo stelt demissionair minister Karremans van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Karremans is AI de technologie die de economie, veiligheid en manier van leven de komende jaren gaat bepalen. "We willen gezien de toenemende geopolitieke relevantie van AI en rekeninfrastructuur met een AI-fabriek de strategische positie van Nederland binnen het Europese AI-ecosysteem verder versterken", aldus de bewindsman. De voorgestelde AI-fabriek zou zich moeten gaan richten op de ontwikkeling van en onderzoek naar AI-modellen en -toepassingen in onder meer de sectoren defensie en veiligheid, maakindustrie, energie, gezondheid en zorg en landbouw.

Voor het bouwen van de AI-fabriek hoopt het kabinet een investering van 200 miljoen euro te realiseren. Het kabinet heeft 70 miljoen euro toegezegd. De regio Groningen en Noord-Drenthe hebben toegezegd met maximaal 60 miljoen euro te zullen bijdragen. Volgens Karremans heeft de regio Groningen een sterk netwerk van onderwijsinstellingen en innovatieve bedrijven, de technische kennis en ruimte. Daarnaast heeft het kabinet samen met een consortium van SURF, AIC4NL, TNO en Samenwerking Noord een Europese cofinancieringsaanvraag van 70 miljoen euro ingediend, waardoor het totale investeringsbedrag op 200 miljoen euro kan uitkomen.

"Als Nederland zien we het belang van AI. Daarom investeren we hier ruim in", merkt de minister op. Die laat afsluitend weten dat de komende periode wordt gebruikt om samen met het consortium voor te bereiden op de realisatie van de AI-fabriek. "Daarbij wordt ook bekeken hoe de AI-fabriek optimaal kan aansluiten op bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van digitale infrastructuur en AI, zowel nationaal als Europees."