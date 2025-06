Verbond van Verzekeraars: geen overhaaste betalingen bij ransomware

Organisaties die het slachtoffer van ransomware worden moeten geen overhaaste betalingen aan criminelen doen, zo stelt het Verbond van Verzekeraars. Dat tekende vorig jaar samen met tientallen landen en verzekeringsinstanties een nieuwe, internationale richtlijn die organisaties bij een ransomware-aanval handvatten biedt. Demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laat dat de Tweede Kamer in een brief over de integrale aanpak van cybercrime weten.

"Ransomware blijft een van de grootste dreigingen. Voor cybercriminelen blijft afpersing na data-exfiltratie (datadiefstal) of versleuteling van bestanden een aantrekkelijk verdienmodel", aldus de bewindsman. In zijn brief beschrijft Van Weel verschillende initiatieven om cybercrime tegen te gaan, waaronder ransomware. Eén daarvan is het Counter Ransomware Initiative.

"Een samenwerkingsverband van meer dan 70 landen en organisaties om kennis van en ervaring met de bestrijding van ransomware uit te wisselen en te bezien op welke wijze de internationale samenwerking tegen ransomware kan worden versterkt", legt de minister uit. Tijdens de laatste bijeenkomst eind vorig jaar werd een richtlijn aangenomen die het betalen van losgeld bij ransomware ontmoedigt. Het Nederlands Verbond van Verzekeraars is mede-ondertekenaar van de richtlijn, aldus Van Weel.

Het Verbond laat zelf over de richtlijn weten dat slachtoffers van ransomware worden aangespoord geen overhaaste betalingen te doen aan cybercriminelen, maar in plaats daarvan de aanval te melden aan politie, te controleren of er back-ups beschikbaar zijn en advies in te winnen bij erkende experts. "Het idee achter de nieuwe richtlijn is dat het betalen van losgeld aan cybercriminelen averechts werkt."