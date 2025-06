Beveiligingslek in bluetooth-chip maakt afluisteren microfoon mogelijk

Een kwetsbaarheid in een bluetooth-chip, waar onder andere Beyerdynamic, Bose, JBL, Marshall en Sony gebruik van maken, maakt het mogelijk voor aanvallers om toegang tot koptelefoons, oortjes en speakers te krijgen en zo de microfoon af te luisteren. Dat stelt securitybedrijf ERNW (Enno Rey Netzwerke). De apparaten in kwestie maken gebruik van een bluetooth-chip van fabrikant Airoha.

Onderzoekers van ERNW zeggen drie kwetsbaarheden in de chip gevonden te hebben, waaronder ontbrekende authenticatie, waardoor een aanvaller in de buurt van de apparaten die zonder authenticatie of pairing kan overnemen. De enige voorwaarde is dat een aanvaller binnen bluetooth-bereik is. Vervolgens is het mogelijk om het geheugen van het apparaat uit te lezen, een Bluetooth HFP-verbinding op te zetten om de microfoon af te luisteren, te achterhalen waar er naar wordt geluisterd en telefoonnummers en contacten van aangesloten telefoons te stelen.

Wat betreft het afluisteren via de microfoon merken de onderzoekers op dat de apparaten over het algemeen maar één bluetooth-audioverbinding ondersteunen. Eerdere verbindingen worden zodoende verbroken als de aanvaller verbinding maakt, wat het "geen erg clandestiene aanval" maakt, aldus de onderzoekers. Om niet te worden opgemerkt moeten de koptelefoons aan staan, maar niet actief worden gebruikt.

Technische details over de problemen zijn vooralsnog niet gedeeld, alsmede een proof-of-concept. Daarbij noemen de onderzoekers ook de problemen rond het patchen van de problemen. Zo zullen niet alle leveranciers bekendmaken dat hun producten een kwetsbare chip bevatten en zullen niet alle fabrikanten met updates komen. De onderzoekers en Airoha zijn sinds eind mei over de kwetsbaarheden in overleg. Inmiddels zouden er updates voor fabrikanten beschikbaar zijn gemaakt. Die moeten nu firmware-updates ontwikkelen en onder hun klanten uitrollen.