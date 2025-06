Tientallen Nederlandse Citrix-servers bevatten kritieke kwetsbaarheden, zo laat The Shadowserver Foundation vandaag weten. Het gaat onder andere om een actief misbruikt beveiligingslek. De afgelopen weken kwamen twee kwetsbaarheden in NetScaler ADC en NetScaler Gateway (voorheen Citrix ADC en Citrix Gateway) in het nieuws. Het gaat om CVE 2025-5777 en CVE-2025-6543.

CVE 2025-5777 wordt veroorzaakt doordat NetScaler gebruikersinvoer onvoldoende valideert, wat tot "memory overread" of een out-of-bounds read kan leiden. Het maakt het mogelijk voor aanvallers om session tokens van gebruikers te stelen die toegang tot vpn-accounts geven. Het beveiligingslek wordt ook CitrixBleed 2 genoemd. Vorige week meldde een securitybedrijf dat aanvallers mogelijk misbruik van deze kwetsbaarheid maken.

In het geval van CVE-2025-6543 is misbruik door Citrix bevestigd. Deze kwetsbaarheid kan leiden tot "unintended control flow" en een denial of service. The Shadowserver Foundation is een stichting die zich met cybercrime bezighoudt en geregeld online scans naar kwetsbare systemen uitvoert. Bij de laatste scan werd naar kwetsbare Citrix-servers gekeken.

De onderzoekers telden 1289 Citrix-servers die voor CVE-2025-5777 kwetsbaar zijn, waarvan 24 in Nederland. In het geval van CVE-2025-6543 werden 2100 kwetsbare machines geteld, waarvan 52 in Nederland. Het grootste deel van de kwetsbare Citrix-servers werd in de Verenigde Staten en Duitsland waargenomen. Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) is inmiddels ook begonnen met het scannen naar kwetsbare Citrix-servers en het waarschuwen van de eigenaren.

NetScaler ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. Via de NetScaler Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. De impact van een gecompromitteerd NetScaler-systeem kan dan ook groot zijn.