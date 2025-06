Tinder verplicht profielverificatie via gezichtsherkenning in Californië

Nieuwe Tinder-gebruikers in Californië worden vanaf vandaag verplicht om hun profiel door middel van gezichtsherkenning te verifiëren. Dat heeft de datingapp tegenover Axios bevestigd. De Face Check verschilt van de ID Check van Tinder, waarbij gebruikers hun leeftijd en identiteit door middel van een identiteitsbewijs moeten verifiëren.

Nieuwe gebruikers die een Tinder-account aanmaken moeten als onderdeel van de Face Check een videoselfie maken. Vervolgens kijkt de technologie of het om een echt persoon gaat of niet, en of het gezicht met de profielfoto overeenkomt. Ook wordt gekeken of het gezicht bij andere accounts is gebruikt. Wanneer de controle is voltooid krijgt de gebruiker een 'photo verified badge'.

Tinder stelt tegenover Axios dat na de controle de selfievideo wordt verwijderd. De datingapp claimt dat er een "non-reversible, encrypted face map" wordt opgeslagen om dubbele profielen in de toekomst te detecteren. Volgens de datingapp is de feature bedoeld om te controleren of iemand een echt persoon is en geen bot of gespooft account. Face Check werd eerder al in Columbia en Canada ingevoerd. Tinder laat verder weten dat het de reacties op Face Check zal monitoren om te bepalen of het breder moet worden uitgerold.