Belgische toezichthouder: menselijke fouten belangrijkste oorzaak datalekken

Menselijke fouten waren vorig jaar de belangrijkste oorzaak van de datalekken die bij de Belgische privacytoezichthouder GBA werden gemeld. Dat laat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in haar jaarverslag over 2024 weten (pdf). In totaal ontving de GBA vorig jaar 1455 datalekmeldingen, tegenover 1292 een jaar eerder. In veertig procent van de gevallen was de oorzaak een "menselijke vergissing". Wat die vergissingen precies inhouden laat de toezichthouder niet in het jaarverslag weten.

Een andere belangrijke oorzaak van datalekken zijn "hacking, phishing & malware". Deze categorie is goed voor 35 procent van de gerapporteerde datalekken vorig jaar. Op de derde plek, met een aandeel van vijf procent, staat "oneigenlijk gebruik toegangsrechten". Verder ontving de GBA vorig jaar 837 privacyklachten, tegenover 694 klachten een jaar eerder. De meeste klachten gaan over direct marketing, cookies en camera's.

De Gegevensbeschermingsautoriteit legde vorig jaar voor een bedrag van 708.000 euro aan boetes op. Het ging onder andere om een boete van 200.000 euro voor een ziekenhuis dat het beveiligingsbeleid niet op orde had (pdf). Een beveiligingslek in de mailserver maakte een ransomware-aanval mogelijk waarbij de gegevens van bijna 300.000 personen werden gecompromitteerd. In 2023 kwam de GBA tot een totaal boetebedrag van 80.000 euro. De Belgische privacytoezichthouder telt 84 medewerkers en heeft een budget van 15 miljoen euro.