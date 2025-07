Schade bankhelpdeskfraude in meeste gevallen niet vergoed door bank

Mensen die vorig jaar het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden kregen de schade in de meeste gevallen niet door hun bank vergoed. Dat laat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in de jaarrapportage over 2024 weten. Banken hanteren een coulancekader waarin staat wanneer een bank tot vergoeding van schade kan overgaan, maar ook dat de bank in bepaalde gevallen vergoeding mag weigeren.

Vorig jaar werden 6900 mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude, met een totaal schadebedrag van 22,7 miljoen euro. Gemiddeld leden slachtoffers 3300 euro schade. 52 procent van de slachtoffers kreeg de schade niet door de bank vergoed. In 2023 was dit nog 31 procent die na aankloppen bij de bank met lege handen achterbleef. Volgens het MOB vallen meer slachtoffers buiten het coulancekader van de banken, bijvoorbeeld omdat mensen vaker slachtoffer werden of omdat de oplichter zich niet voordeed als medewerker van de eigen bank.

Het coulancekader stelt dat banken tot vergoeding kunnen overgaan als er sprake is geweest van spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank. Daarnaast kan een klant éénmaal voor een vergoeding in aanmerking komen. Het MOB laat weten dat de Europese Commissie wil dat banken, via de in 2023 voorgestelde Payment Services Regulation (PSR), worden verplicht om schade door bankhelpdeskfraude bij particulieren te vergoeden.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties afspraken maken over het betalingsverkeer in Nederland. Onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, Consumentenbond, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Thuiswinkel.org, Goede Doelen Nederland, ANBO-PCOB, Oogvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn deelnemer. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken zijn waarnemers in het MOB.