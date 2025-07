'Contant geld door verdwijnen van geldautomaten beperkte terugvaloptie'

Contant geld is door het verdwijnen van geldautomaten nog maar een beperkte terugvaloptie in het geval van een grootschalige pinstoring. Dat stelt het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). "Contant geld is nog steeds de belangrijkste terugvaloptie bij pinstoringen. Echter, vanwege het in de loop der jaren afgeschaalde geldautomatenpark kan contant geld tijdens een grootschalige pinstoring enkel nog als gedeeltelijke terugvaloptie fungeren", aldus de organisatie in de vandaag verschenen Rapportage 2024.

Volgens het MOB bleek er bij banken onvoldoende draagvlak om via Betaalvereniging Nederland een gezamenlijk infrastructureel project op te starten om de in dat kader veelbelovende ‘uitgestelde pinbetaling’ (offline pinnen) grootschalig uit te rollen. "Het aanbod van offline pinnen-proposities wordt daarom aan de individuele betaaldienstverleners overgelaten", zo staat in het jaarverslag.

Een uitgestelde pinbetaling is een pinbetaling die tijdens een pinstoring niet naar de bank wordt gestuurd maar in de betaalautomaat zelf wordt afgehandeld. Zodra het netwerk weer beschikbaar is zal de betaling alsnog als ‘normale pinbetaling’ ter goedkeuring worden aangeboden, zo laat Pin.nl weten.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer merkt op dat verstoringen nooit zijn uit te sluiten. Zo deed zich vorig jaar mei een grote pinstoring voor. Dit was de grootse pinstoring van de afgelopen vijf jaar. Geldmaat zag tijdens de storing een piek in de geldopnames. "Het MOB moedigt de banken en retailers aan om goede digitale terugvalopties voor pinnen in te voeren, omdat contant geld tijdens zo’n storing enkel nog als gedeeltelijke terugvaloptie kan fungeren vanwege het in de loop der jaren afgeschaalde geldautomatenpark", herhaalt het MOB zich.

Niet alleen is het aantal geldautomaten afgenomen, de beschikbaarheidsnormen, ofwel de mate waarin automaten daadwerkelijk kunnen worden gebruikt, voor het opnemen en los afstorten van bankbiljetten, werden ook vorig jaar niet gehaald. "Om ervoor te zorgen dat contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft heb ik eind maart de Wet chartaal betalingsverkeer ingediend bij uw Kamer", laat demissionair minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. "Daarnaast werk ik aan een onderliggend besluit waarin de eisen die worden gesteld aan de chartale infrastructuur nader worden uitgewerkt." Dit voorstel zou na de zomer in consultatie moeten worden gebracht.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties afspraken maken over het betalingsverkeer in Nederland. Onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, Consumentenbond, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Thuiswinkel.org, Goede Doelen Nederland, ANBO-PCOB, Oogvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn deelnemer. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken zijn waarnemers in het MOB.