VS onderzoekt of ransomware-onderhandelaar aan losgeld verdiende

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar een ex-medewerker van een bedrijf dat bij ransomware-aanvallen onderhandelingen met de verantwoordelijke criminelen uitvoert. De voormalige werknemer zou met ransomwaregroepen afspraken hebben gemaakt over het losgeld, waarbij hij er zelf ook aan verdiende. DigitalMint, het bedrijf in kwestie, heeft dit tegenover Bloomberg bekendgemaakt.

Volgens het bedrijf is de betreffende medewerker op staande voet ontslagen toen Justitie liet weten dat er een onderzoek liep. Het bedrijf zegt zelf niet te worden onderzocht. Verdere informatie wil DigitalMint niet over de zaak geven, aangezien het onderzoek nog gaande is. Er zijn verschillende bedrijven die voor organisaties getroffen door ransomware onderhandelingen met de aanvallers uitvoeren over het losgeld. DigitalMint claimt dat het sinds 2017 meer dan tweeduizend ransomware-aanvallen heeft afgehandeld.