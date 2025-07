Defensie kondigt nieuwe strategie aan: investeren in AI, cloud en encryptie

Defensie heeft vandaag de Digitale Transformatie Strategie (DTS) gepresenteerd, waarbij zal worden ingezet op onder andere AI, cloud, encryptie en kennis. De transformatie moet de gevechtskracht van defensie versterken, zo laat de strategie weten. Die richt zich op vijf speerpunten: Communicatie & digitale samenwerking, Digitaal fundament, Data, AI en autonomie, EMS, cyber en redundantie en als laatste Digitaal aanpassingsvermogen.

Volgens demissionair staatssecretaris Tuinman van Defensie versnelt de digitale innovatie binnen het militaire domein. "Data, kunstmatige intelligentie (AI) en autonome systemen spelen hierin een dominante rol", aldus de bewindsman. De strategie richt zich niet alleen op het gebruik van bepaalde technologieën. "Minstens zo belangrijk is het vermogen om zich continu aan te passen, voorop te blijven lopen en creatief te zijn in het integreren en toepassen van technologie. De combinatie van mens, data en machine maakt daarbij het verschil", stelt Tuinman.

In de strategie wordt meerdere keren het toepassen van AI genoemd. Zo wil defensie AI "breed toepassen" in zowel militaire als bedrijfsmatige processen. Een ander onderdeel is de inzet van clouddiensten. Daarbij stelt defensie dat de cloudmarkt op dit moment wordt gedomineerd door de VS. "In het kader van strategische autonomie, is er een ambitie voor meer Europese samenwerking. Voor diverse clouddiensten is echter nog geen volwaardig Europees alternatief beschikbaar."

Als onderdeel van de strategie zal defensie de cloudstrategie bijwerken, om het "recent toegenomen belang van strategische autonomie te weerspiegelen". Zo is defensie met verschillende bedrijven in gesprek over de ontwikkeling van een soevereine cloud. "We realiseren samen met marktpartijen cloudoplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technologie met Nederlandse hosting en soevereiniteit."

Defensie geeft ook aan dat het gaat investeren in zowel interne kennis en capaciteit op het gebied van encryptie en datacentrisch beveiligen als in marktpartijen om de kennis in Nederland te houden. "Dataencryptie is een van de sleutels om databeveiliging minder afhankelijk te maken van gescheiden netwerken waardoor het sneller kan stromen naar de plek waar de informatie het meeste voordeel biedt."

Tevens wil defensie dat er meer personeel komt dat op missie it-ondersteuning kan bieden. "Er wordt voldoende IT kennis en capaciteit geïntegreerd in de operationele eenheden." Daarnaast moet de mindset en kennis worden versterkt die bij een snel innoverende digitale organisatie past, zo laat de strategie verder weten. Volgens staatssecretaris Tuinman past de Digitale Transformatie Strategie van defensie goed bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) die binnenkort wordt gepresenteerd.