Australië verplicht leeftijdscontrole van ingelogde gebruikers zoekmachines

De Australische overheid heeft verplicht dat zoekmachines over zes maanden de leeftijd van ingelogde gebruikers moeten controleren. De verplichting is onderdeel van een nieuwe online veiligheidscode van eSafety Commissaris Julie Inman Grant. "Niet later dan zes maanden dat deze code van kracht wordt en waar technisch en praktisch haalbaar, moeten aanbieders van zoekmachines gepaste leeftijdscontrolemaatregelen voor accounthouders implementeren", zo staat in de Internet Search Engine Services Online Safety Code vermeld (pdf).

Verder moeten zoekmachines standaard de "hoogste veiligheidsinstellingen" hebben ingesteld voor gebruikers waarvan is vastgesteld dat het om kinderen gaat. Zo moeten zoekmachines minstens online pornografie en gewelddadig materiaal voor minderjarige gebruikers filteren en bij niet ingelogde gebruikers blurren. Daarnaast mogen zoekmachines geen seksueel expliciete of gewelddadige autocomplete voorspellingen doen. Zoekmachines kunnen op basis van wat de gebruiker invoert een aantal mogelijke zoekopdrachten laten zien.

Op welke manier zoekmachines straks de leeftijd van ingelogde gebruikers moeten controleren laat de code niet weten. Volgens eSafety Commissaris Julie Inman Grant moet de code met name kinderen beschermen. "Het is zeer belangrijk om voor een gelaagde veiligheidsaanpak te zorgen die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij belangrijke knelpunten in de tech stack legt, waaronder appstores en op apparaatniveau, de fysieke gateways tot internet waar kinderen zich registreren en voor de eerste keer hun leeftijd opgeven." In Australië geldt een minimale leeftijd van 13 jaar voor het hebben van een eigen Google- of Microsoft-account.