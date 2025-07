Politie houdt jongeren aan voor phishing via aangetekende brief met QR-code

De politie heeft vorige week vijf jongeren aangehouden op verdenking van phishing door middel van een aangetekende brief met QR-code. Het gaat om vier minderjarige jongeren van 14 en 17 jaar uit Lelystad en een 21-jarige stadsgenoot. Volgens de politie verstuurden de verdachten aangetekende brieven met daarin een stappenplan waarmee de ontvanger zijn gegevens kon 'bevestigen' en bankrekening zogenaamd veilig houden.

In de brief werd gevraagd om een QR-code te scannen die naar een ‘digitale bankomgeving’ zou wijzen. In werkelijkheid ging het om een phishingsite. De politie stelt dat de verdachten via deze methode de gegevens van minstens zes slachtoffers wisten te achterhalen. Bij de aanhoudingen die vorige week dinsdag plaatsvonden is ook een woning doorzocht en zijn spullen voor verder onderzoek in beslag genomen. Of en hoeveel schade de verdachten hebben veroorzaakt laat de politie niet weten.