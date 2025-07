Gemeente doet aangifte na datalek door mailen gevoelige data naar privéadres

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft bij de politie aangifte gedaan nadat werd ontdekt dat een oud-bestuurder een groot aantal documenten met vertrouwelijke informatie naar privé e-mailadressen had gestuurd. Ook is het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en zijn betrokkenen geïnformeerd. Hoeveel mensen dupe van het datalek zijn geworden is niet bekendgemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat meerdere partijen via de Wet open overheid om informatie over de jeugdzorg hadden gevraagd. In maart besloot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de jeugdzorg binnen de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen. Tijdens het opzoeken van de betreffende documenten ontdekte de gemeente dat vanuit de mailbox van een oud-bestuurder een groot aantal documenten met vertrouwelijke informatie naar privé e-mailadressen van deze oud-bestuurder zijn gestuurd.

"Deze informatie hoort goed beveiligd en beschermd bij de gemeente Alphen aan den Rijn te staan. Vanwege de ernst van deze situatie, is door de burgemeester aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast hebben wij een datalekmelding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus het college in de brief aan de gemeenteraad. Gedupeerden worden door de gemeente aangeraden om alert te zijn op signalen dat hun gegevens misschien op een verkeerde manier worden gebruikt.