Meta moet Facebook-gebruiker wegens tracking 5.000 euro betalen

Meta moet een Duitse Facebook-gebruiker wegens tracking een schadevergoeding van 5.000 euro betalen, zo heeft een rechtbank in Leipzig geoordeeld. Volgens de rechtbank is de hoge schadevergoeding gerechtvaardigd omdat Meta op grote schaal Europese privacywetgeving overtreedt. Het gaat dan specifiek om het aanbieden van business tools die websites of apps kunnen integreren en informatie over Facebook- en Instagram-gebruikers naar Meta sturen, ook als ze niet zijn ingelogd.

De rechtbank keek ook naar bevindingen van het Europees Hof van Justitie in een procedure tegen Meta over de business tools van het bedrijf. "Aangezien de verwerking van persoonlijke data zeer uitgebreid is, het betreft bijna onbeperkte hoeveelheden data en leidt tot bijna complete monitoring van het online gedrag van de gebruiker, leidt dit volgens het Hof tot een gevoel dat het gehele privéleven continu wordt gemonitord", laat de rechtbank weten.

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding baseerde de rechtbank zich op Artikel 82 van de AVG, dat het recht op schadevergoeding regelt, alsmede de waarde van persoonlijke data voor het tonen van gerichte advertenties door Meta. De rechter merkte op dat Meta in 2021 een advertentieomzet van 115 miljard dollar had. "De financiële waarde van een enkel gebruikersprofiel, waarin alle data over de persoon is opgeslagen, is enorm in de dataverwerkingsmarkt."

De rechtbank besloot dat het ook niet nodig was om de eiser over de gestelde schade te horen, aangezien dat niet tot verdere inzichten zou leiden, behalve het "onbestemde gevoel van dataverlies en onzekerheid". De rechter stelde dat dit precies het probleem van de eiser is en de rechtbank probeert vast te stellen, namelijk wat Meta precies met de data doet en in de toekomst van plan is te doen. De rechtbank voegt toe dat het zich bewust is van de gevolgen van de uitspraak en dat veel meer Facebook-gebruikers nu rechtszaken kunnen starten, zonder dat ze expliciet moeten aantonen dat ze schade hebben geleden.