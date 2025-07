Callcenter achter internationale Microsoft-helpdeskfraude opgerold

De Indiase autoriteiten hebben in samenwerking met de FBI, het Britse National Crime Agency (NCA) en Microsoft een callcenter opgerold dat werd gebruikt voor Microsoft-helpdeskfraude. Volgens het NCA werden via het callcenter in alleen het Verenigd Koninkrijk meer dan honderd slachtoffers gemaakt, die omgerekend voor omgerekend 450.000 euro werden opgelicht.

Slachtoffers kregen een pop-up te zien dat hun computer was geïnfecteerd of gehackt. Vaak wordt bij deze pop-ups gevraagd een opgegeven telefoonnummer te bellen. Ook komt het voor dat de oplichters potentiële slachtoffers zelf bellen. De oplichters deden zich vervolgens voor als Microsoft-medewerker en boden vervolgens software aan om de problemen te verhelpen. Bij helpdeskfraude komt het ook geregeld voor dat oplichters toegang tot de bankrekening proberen te krijgen.

Het National Crime Agency stelt dat de oplichters gebruikmaakten van gespoofte telefoonnummers of VoIP en het verkeer via servers in verschillende landen lieten lopen. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de oplichters het ook op Amerikaanse burgers hadden gemunt. Het NCA, de FBI en Microsoft wisten een aantal hoofdverdachten te identificeren die zich in India bevinden. De data werd gedeeld met de Indiase autoriteiten die afgelopen maandag een inval bij het callcenter deden.