Staatssecretaris Struycken: 'Effect van AP op AVG moeilijk meetbaar'

Het effect van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is moeilijk meetbaar. Dit komt door het ontbreken van een meetinstrumentarium en bepaalde indicatoren. Zo beschikt de AP niet over een instrumentarium om het effect van de prestaties in het toezichtveld te meten.

Dit blijkt uit een reactie die Staatssecretaris van Rechtsbescherming Teun Struycken op de evaluatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze evaluatie, uitgevoerd door Tilburg University en Berenschot, is een verplichting volgens de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo’s) en vindt elke vijf jaar plaats.

De evaluatie heeft als doel om inzicht te geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de AP. Volgens de Kaderwet zbo’s moet een evaluatie duidelijkheid verschaffen over het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan. De evaluatie van de AP geeft echter onvoldoende inzicht in de efficiëntieverbetering, het effectief gebruik van middelen en risicobeheersing. Dit komt met name door het ontbreken van een meetinstrument en outcome-indicatoren. De staatssecretaris meldt dat er afspraken zijn gemaakt met de AP om in de nabije toekomst een meetinstrument en indicatoren te ontwikkelen om inzicht te krijgen in het doelmatig en doeltreffend functioneren van de toezichthouder.

Ook is er discussie ontstaan over het opdrachtgeverschap van de evaluatie. De AP wijst daarop op haar onafhankelijkheid. De staatssecretaris stelt echter dat de AP geen opdrachtgever kan zijn van zijn eigen evaluatie en dit niet in lijn is met de gangbare interpretatie van de Kaderwet zbo’s.

De Begeleidingscommissie heeft verschillende aanbevelingen gedaan, waaronder een meer open opstelling van de AP, het instellen van een maatschappelijke en wetenschappelijke commissie, en het heroverwegen van het aantal fte van bestuursleden. De Staatssecretaris wil in gesprek met de AP om de aanbevelingen en een mogelijk vervolgtraject nader te bespreken.