WeTransfer: 'Bestanden worden niet gebruikt voor AI-training'

Een wijziging in de gebruikersvoorwaarden van WeTransfer heeft tot onrust geleid onder gebruikers. Door de aanpassingen concludeerden sommige gebruikers de nieuwe voorwaarden alsof WeTransfer zichzelf daarmee het recht gaf om geüploade bestanden te gebruiken voor AI-training. Dat is echter niet het geval, meldt een woordvoerder aan BBC News.

"We gebruiken geen machine learning of enige vorm van AI om content die via WeTransfer wordt gedeeld te verwerken, noch verkopen we content of gegevens aan derden", zegt de woordvoerder. Het bedrijf stelt dat het zijn voorwaarden inmiddels opnieuw heeft aangepast en 'eenvoudiger te begrijpen' heeft gemaakt, waarmee het naar eigen zeggen verdere verwarring wil wegnemen bij gebruikers.

Het bedrijf stelt dat de bewuste clausule oorspronkelijk bedoeld was om de mogelijkheid te creëren AI in te zetten voor contentmoderatie, bijvoorbeeld om schadelijke of ongepaste bestanden automatisch te kunnen detecteren. De clausule stelde dat WeTransfer content mocht gebruiken om “de prestaties van machine learning-modellen te verbeteren die ons contentmoderatieproces ondersteunen.” Ook stond in de voorwaarden dat het bedrijf geüploade bestanden mocht “vermenigvuldigen, verspreiden, wijzigen of openbaar tonen.

In de nieuwe voorwaarden, in artikel 6.3, staat nu: “U verleent ons hierbij een royaltyvrije licentie om uw Content te gebruiken voor het uitvoeren, ontwikkelen en verbeteren van de Dienst, alles in overeenstemming met ons Privacy- en Cookiebeleid.”

De gewijzigde voorwaarden gaan op 8 augustus in voor bestaande gebruikers.