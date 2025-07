Waarschuwing voor nep-smsjes en e-mails over niet-betaalde tol in Frankrijk

Wie deze zomer met de auto naar Frankrijk gaat moet alert zijn op valse sms'jes of e-mails die afkomstig lijken te zijn van de Franse péages. De berichten stellen dat tol niet is betaald, en roepen op dit bedrag alsnog te voldoen via een link. De berichten zijn fake en zeker niet afkomstig van de Franse tolwegen.

Hiervoor waarschuwt Safeonweb, een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) dat informeert over cyberbeveiliging en digitale dreigingen. Op de Franse snelwegen is recent een nieuw systeem ingevoerd gerelateerd aan de péages op de snelwegen A13, A14, A4 en A79. Een scanner leest je kentekenplaat en je betaalt later via een online platform, in een tabakswinkel of met een tolkaart. Gebruikers krijgen 72 uur de tijd om de betaling te voldoen.

Safeonweb deelt een aantal kenmerken waarop je kunt letten indien je een sms of e-mail ontvangt die afkomstig lijkt van de Franse tolwegen. Signalen die kunnen wijzen op een valstrik:

Het bericht is verstuurd vanaf een onbekend nummer of een verdacht e-mailadres

Het gevraagde bedrag bedraagt is laag om geen argwaan te wekken

De link verwijst naar een fake website, die helaas vaak een exacte kopie is van een officiële tolwebsite

Er wordt verzocht om je bankgegevens op te geven

Wie reeds is opgelicht via een valse sms of e-mail wordt geadviseerd aangifte te doen bij de politie.