Ring laat politie VS opnieuw camerabeelden direct bij gebruikers opvragen

Fabrikant van deurbelcamera's Ring heeft een eerder verwijderde feature opnieuw geïntroduceerd, waardoor politie in de Verenigde Staten bij Amerikaanse gebruikers direct camerabeelden kan opvragen. Daarnaast zou het bedrijf ook kijken naar de mogelijkheid om politie, met toestemming van gebruikers, live met camerabeelden te laten meekijken, zo meldt Business Insider op basis van een interne memo en bronnen. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF spreekt van een "surveillance first privacy last" aanpak.

Vorig jaar besloot Ring om de optie, waarmee politie via de Neighbors-app beeldmateriaal bij Ring-gebruikers kan opvragen, te verwijderen. Via de Neighbors-app kunnen bewoners en buurten onderling beelden en waarschuwingen uitwisselen. Politiekorpsen en agenten kunnen aan de groepen van deze app worden toegevoegd. In het geval videobeelden nog niet zijn gedeeld, konden agenten die via een apart portaal opvragen.

Zo konden agenten een bepaalde tijd en gebied opgeven. Vervolgens stuurde Ring naar iedereen binnen het gebied een e-mail met een bericht van de politie. Ring besloot vorig jaar januari deze feature uit te schakelen. Ring-oprichter Jamie Siminoff heeft sinds een aantal maanden opnieuw de leiding over het bedrijf en besloten deze maatregel weer in te schakelen. Daarnaast is hij ook een samenwerkingsverband met taserfabrikant Axon aangegaan. Bronnen laten aan Business Insider weten dat beide bedrijven nu kijken of het mogelijk is om politie live met beelden van Ring-producten te laten meekijken, na toestemming van gebruikers.

"Na jaren als ogen en oren van politie te hebben gefungeerd, besloot het bedrijf onder publieke druk de noodzakelijke aanpassingen door te voeren", aldus de EFF. "Nu maken ze weer de draai om een tool voor massasurveillance te zijn." De Amerikaanse burgerrechtenbeweging vermoedt dat Ring op deze manier probeert te verdienen aan het opkomende "techno-autoritarisme", autoritarisme ondersteund door surveillancetechnologie. Siminoff spreekt in de interne memo over het opnieuw opbouwen van het bedrijf, met een "AI first" visie.