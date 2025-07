Raad van State kijkt of AP moet optreden tegen kentekenparkeren

De Raad van State zal volgende week maandag kijken of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet optreden tegen kentekenparkeren in Wageningen. Dan dient namelijk het hoger beroep dat een bewoner van de gemeente tegen de privacytoezichthouder heeft aangespannen. De aanleiding is het feit dat de gemeente Wageningen begin 2020 kentekenparkeren invoerde om maximaal een uur gratis te parkeren in een deel van het centrum. Een blauwe parkeerschijf om aan te tonen dat iemand zestig minuten parkeert wordt niet door de gemeente geaccepteerd.

"Kentekenregistratie is dus verplicht gesteld zonder dat er een anoniem alternatief wordt geboden. Het unieke van de zaak is dat het hier niet gaat om betaald parkeren, maar om gratis parkeren", aldus stichting Privacy First die de bewoner in deze zaak bijstaat. Volgens de bewoner overtreedt de gemeente met de verplichte kentekenregistratie de AVG. Zo is er geen Data Protection Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd en wordt er geen anoniem alternatief geboden. De bewoner wil dan ook dat de Autoriteit Persoonsgegevens tegen het college van burgemeester en wethouders optreedt, omdat de AVG wordt overtreden. De AP stelt dat er geen sprake van een AVG-overtreding is.

"De rechtbank is van oordeel dat de AP zich terecht op het standpunt stelt dat het college in dit geval geen DPIA hoefde uit te voeren. De AP heeft de controle van kentekens met handscanners op de twee parkeerplaatsen terecht niet aangemerkt als een grootschalige verwerking als bedoeld in het Besluit DPIA. Daarbij heeft de AP terecht in aanmerking genomen dat het een handmatige controle betreft en dat bij voldoende betaling de verwerkte gegevens binnen 48 uur worden verwijderd. Van een stelselmatige monitoring is hier naar het oordeel van de rechtbank evenmin sprake", zo liet de rechtbank twee jaar geleden weten.

Volgende week maandag dient het hoger beroep bij de Raad van State. "De inzet van de zaak is vanwege de tot dusver opgebouwde jurisprudentie groter geworden dan enkel deze gemeente en enkel het kentekenparkeren en de acceptatie van de blauwe parkeerschijf", laat Privacy First weten. "In deze zaak gaat het ook om de verplichting dat de verwerkingsverantwoordelijke (gemeente) een privacy impact assessment laat uitvoeren en redelijke anonieme alternatieven voor de verwerking meeneemt in haar uitvoeringsbeleid. Aan dit alles heeft het ontbroken en er is niet op gehandhaafd door de AP." Verder staat de vraag centraal hoe de AP haar toezichtstaak uitvoert.