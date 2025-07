Scanauto en parkeerwacht in de fout bij parkeerboete voor rijdende auto

Een scanauto en parkeerwacht in Amsterdam zijn de fout ingegaan bij een parkeerboete voor een rijdende auto. "Rij je casual over een parkeerplaats word je aangepakt voor het niet betalen van de parkeerbelasting. Blijkbaar ziet de scanauto het verschil niet meer tussen geparkeerde en rijdende auto's. Resultaat, boete van 81,40 euro", zo liet Mark Bergers van Boete.nu vorige week op Facebook weten. Bergers maakt voor klanten bezwaar tegen parkeer- en verkeersboetes.

Tegenover Het Parool stelt Bergers dat er twee fouten zijn gemaakt. Als eerste de scanauto die de rijdende auto onterecht aanmerkte als een geparkeerde. De tweede fout ligt bij de mensen die namens de gemeente beoordelen en beslissen of de boete terecht is. De gemeente laat in een reactie tegenover de krant weten dat het dit nog nooit heeft meegemaakt en gaat onderzoeken hoe dit kon gebeuren. "Rijdende auto’s zouden geen boete moeten kunnen krijgen, omdat scanauto’s alleen geparkeerde auto’s in vakken controleren."

Scanauto's voerden vorig jaar in Amsterdam vijftig miljoen scans uit. Dat resulteerde in 750.000 boetes. Tegen 123.000 boetes werd bezwaar gemaakt. In 65 procent van de gevallen werd de boete vervolgens kwijtgescholden. Een kwart van de kwijtgescholden boetes is te wijten aan parkeerwachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om fouten bij het scannen van kentekens of een onjuiste beoordeling van de scanfoto’s. Vorig jaar werden in de hoofdstad 18.500 boetes ten onrechte door toedoen van parkeerwachten opgelegd. De gemeente heeft al aangegeven dat het de boete voor de rijdende auto zal kwijtschelden.