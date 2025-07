Opnieuw malware in populaire npm-package via gekaapt account

Aanvallers zijn er opnieuw in geslaagd om een populaire npm-package via een gekaapt account van malware te voorzien. Het gaat om de npm-package 'is', die 2,8 miljoen downloads per week telt. Het is een JavaScript type testing library gebruikt bij softwareontwikkeling. Maintainer Jordan Harband waarschuwde vorige week dat er malware aan de software was toegevoegd.

Harband kreeg een bericht van de vorige eigenaar van 'is', die van het project was verwijderd. Volgens de eigenaar was dit veroorzaakt doordat hij geen tweefactorauthenticatie (2FA) voor zijn account had ingesteld. Iets wat volgens Harband geloofwaardig klonk. Daarop voegde hij de eigenaar aan het project toe en de volgende ochtend werden de besmette versies gepubliceerd.

Hoe het account kon worden gekaapt is onbekend. Mogelijk is het dezelfde phishingaanval geweest waardoor ook verschillende andere npm-packages van malware konden worden voorzien. Securitybedrijf Socket analyseerde de malware, die zowel op macOS, Linux en Windows werkt. Eenmaal actief kan de malware allerlei informatie en bestanden van het systeem stelen.

Na ontdekking van de besmette packages zijn er nieuwe, opgeschoonde versies van 'is' uitgebracht. Npm is de standaard package manager voor de JavaScript-omgeving Node.js en naar eigen zeggen het grootste softwarearchief ter wereld. Via de npm Registry biedt het een groot archief met openbare, besloten en commerciële packages.