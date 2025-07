Microsoft: kritiek SharePoint-lek gebruikt bij ransomware-aanvallen

Storm-2603 gaat dus van “doel onduidelijk” naar “full-blown ransomwarecampagne” via SharePoint. En niet zomaar een beetje encryptie: ze pakken Group Policy Objects om Warlock ransomware door het hele domein te pushen. Als je ooit dacht: “GPO is handig voor beheer”, bedenk nu even hoe handig dat is voor een aanvaller.



Het is bijna een handleiding: exploit SharePoint-lek, drop webshell, creëer geplande taken, knoei met IIS, en je hebt persistente toegang plus een distributiekanaal voor ransomware. Dit is niet amateuristisch, dit is enterprise-level crime-as-a-service.



Dat Microsoft zegt: “Installeer meteen de updates” klinkt logisch, maar de realiteit is dat on-prem SharePoint vaak mission-critical is, waardoor patchen niet “nu” gebeurt maar “als change management het goedkeurt”. Ondertussen staat Storm-2603 klaar om je hele Active Directory in gijzeling te nemen.



De les hier: als je on-prem SharePoint draait en nog niet gepatcht hebt, beschouw je omgeving dan als mogelijk al gecompromitteerd. Het tempo waarin deze exploits worden geïntegreerd in ransomwarekits is simpelweg sneller dan de meeste patchprocessen.



Vraag is: hoeveel organisaties wachten nog tot hun SIEM iets verdachts meldt, terwijl de ransomware al via GPO wordt uitgerold?