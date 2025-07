Openbaar Ministerie waarschuwt dat verstuurde mails niet aankomen

Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt mensen dat e-mails die naar medewerkers worden verstuurd niet aankomen. "Ook niet later als het OM weer op internet is aangesloten." De organisatie heeft een pagina met veelgestelde vragen over de "inbreuk op de ICT" online gezet. Daarin spreekt het nog altijd over "mogelijk misbruik" van een kwetsbaarheid in de Citrix-omgeving.

"Het onderzoek naar de kwetsbaarheid in de Citrix-omgeving is complex en volop gaande. Stapsgewijs wordt gekeken wanneer welke digitale systemen weer veilig kunnen worden opgestart, en op welke manier. Dat is ingewikkeld en kost tijd", aldus de uitleg van het OM. Het is ook nog onduidelijk of er gevolgen voor gegevens van het Openbaar Ministerie zijn. Wel is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en loopt er een strafrechtelijk onderzoek.

Doordat systemen offline zijn heeft dit invloed op het functioneren van het Openbaar Ministerie. Dat laat weten dat Officieren van justitie wel in de zaaksystemen kunnen. "Wat betekent dat ze de strafdossiers kunnen lezen en printen." Het is op dit moment ook nog onduidelijk of en hoeveel zaken geen doorgang kunnen vinden. Verder zijn OM-medewerkers niet per e-mail bereikbaar. "Mails komen niet aan, ook niet later als het OM weer op internet is aangesloten."