EFF hekelt energiebedrijf dat data van slimme meters met politie VS deelt

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is niet te spreken over een energiebedrijf uit Sacramento dat al jaren data van slimme meters met de politie in de stad deelt. Er wordt dan specifiek gezocht naar "hoog" energieverbruik dat op het illegaal kweken van marihuana zou kunnen duiden. De afgelopen jaren deelde het energiebedrijf meer dan 33.000 tips over vermeend "hoog" energieverbruik van klanten, zo stelt de EFF.

Volgens de EFF is de de definitie van "hoog" energieverbruik de afgelopen jaren veranderd. Zo hanteerde het energiebedrijf in 2014 nog een verbruik van 7.000 kWh per maand, in 2023 was dit aangepast naar 2.800 kWh per maand. Daarnaast zouden analisten van het energiebedrijf hebben erkend dat het "hoge" energieverbruik ook afkomstig kan zijn van woningen met airconditioning, warmtepompen of die gewoon groot zijn.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging spreekt van een "illegaal massasurveillance-programma" dat met name Aziatische klanten raakt. Verschillende klanten die onterecht op basis van de doorgegeven tips werden beschuldigd van het kweken van marihuana en door politie werden bezocht, zijn een rechtszaak tegen het energiebedrijf gestart. Ze worden daarin door de EFF gesteund. Onlangs stuurde de burgerrechtenbeweging het hof dat de zaak behandelt een brief waarin het stelt dat het surveillanceprogramma in strijd met de wet is en moet stoppen.