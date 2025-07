Europese leeftijdsverificatie-app onder vuur over Google Play Integrity API

De leeftijdsverificatie-app die de Europese Commissie laat ontwikkelen is onder vuur komen te liggen wegens het verplicht gebruik van de Google Play Integrity API, waardoor de app niet op alternatieve Android-gebaseerde besturingssystemen kan werken, zoals GrapheneOS. Via de app moeten gebruikers straks kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt. Volgens de Europese Commissie gaat het om een "tijdelijke leeftijfsverificatie-oplossing" totdat de Europese digitale identiteitswallet eind 2026 beschikbaar komt.

In de disclaimer van het onlangs gelanceerde prototype van de app staat dat toekomstige Androidversies "app and device" verificatie gaan ondersteunen die is gebaseerd op de Google Play Integrity API. Via deze API (application programming interface) kunnen app-ontwikkelaars controleren dat hun app op een 'genuine' Androidtoestel draait. Zo wordt gecontroleerd of het toestel niet is geroot. Daarnaast wordt gecontroleerd of de app via de Google Play Store is gedownload en geïnstalleerd, wat het gebruik van een Google-account vereist. Dit moet volgens Google misbruik, ongeautoriseerde toegang en aanvallen tegengaan.

Er is nu op de GitHub-pagina van het project een oproep gedaan om deze verplichting te laten vallen. De Google Play Integrity API is namelijk niet voor alle Android-gebaseerde besturingssystemen beschikbaar. Zo kan bijvoorbeeld GrapheneOS geen gebruikmaken van de Play Integrity API omdat Google dit niet toestaat. Hierdoor werken allerlei apps niet met dit besturingssysteem.

"We willen gebruikers van alternatieve besturingssystemen niet straffen, maar er is op dit moment geen andere optie. Play Integrity heeft geen manier om te raden of een alternatief besturingssysteem het Android-beveiligingsmodel ondermijnt. Als het geen officieel besturingssysteem is, moeten we ervan uitgaan dat het fout is", zo liet Google vorig jaar weten.

GrapheneOS vraagt app-ontwikkelaars daarom gebruik te maken van de Android hardware attestation API, waarmee de authenticiteit en integriteit van de hardware ook is te controleren. Daarnaast zou deze API "onnodige afhankelijkheid van Google Play services en Google's Play Integrity servers" voorkomen. Het nieuws dat alternatieve Android-besturingssystemen straks geen gebruik kunnen maken van de leeftijdsverificatie-app zorgt voor honderden kritische reacties op Hacker News en Reddit.