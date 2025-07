Tea Dating Advice-app meldt diefstal van privéberichten gebruikers

Bij de aanval op Tea Dating Advice, een app die Amerikaanse vrouwen helpt om veilig te daten, zijn ook privéberichten van gebruikers gestolen. De ontwikkelaars hebben de mogelijkheid voor gebruikers om privéberichten te versturen nu uitgeschakeld. Daarnaast meldt 404 Media een tweede datalek met een andere database, waarbij meer dan één miljoen privéberichten met allerlei persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, zijn gelekt.

Via Tea Dating Advice kunnen vrouwen anoniem controleren of de mannen die ze via andere datingapps ontmoeten betrouwbaar zijn, een crimineel verleden hebben of bijvoorbeeld in een relatie zitten. Vrouwen kunnen via de app elkaar anoniem waarschuwen voor mannen met wie ze een date hebben gehad. Een aantal dagen geleden lieten de ontwikkelaars weten dat een aanvaller toegang had gekregen tot een legacy dataopslagsysteem met gegevens van gebruikers die zich voor februari 2024 hadden geregistreerd.

Vrouwen die zich voor de app registreren moeten een verificatieproces doorlopen, dat bestaat uit het uploaden van een kopie van een identiteitsbewijs en een selfie. Bij de aanval kreeg de aanvaller 72.000 afbeeldingen in handen, waaronder 13.000 selfies en kopieën van id-bewijzen, en 59.000 afbeeldingen afkomstig van postings, reacties en privéberichten van gebruikers. Tea Dating Advice zegt geüploade selfies en id-bewijzen meteen te verwijderen, maar in het geval van de 13.000 afbeeldingen waren die wegens "law enforcement requirements" met betrekking tot onderzoeken naar cyberpesten opgeslagen, aldus een verklaring.

In een update over het beveiligingsincident laten de ontwikkelaars nu weten dat er bij de aanval ook privéberichten van gebruikers zijn gestolen. Om hoeveel berichten en gebruikers het gaat is niet bekendgemaakt. De ontwikkelaars hebben nu besloten om het systeem waarmee gebruikers deze berichten kunnen uitwisselen uit te schakelen. Dit eerste datalek zou zijn veroorzaakt door een publieke toegankelijke instance van app-ontwikkelingsplatform Firebase.

Tweede datalek

Medium 404 Media maakt daarnaast melding van een tweede datalek met een andere database. De website werd hierover door een onderzoeker gewaarschuwd die de database ook met het medium deelde. Deze database bevat volgens 404 Media meer dan één miljoen privéberichten van begin 2023 tot en met vorige week. De berichten bevatten allerlei persoonlijke informatie die het mogelijk maken om gebruikers te identificeren.

Het medium laat weten dat het eenvoudig was om sommige gebruikers aan de hand van uitgewisselde privéberichten, waarin telefoonnummers, echte namen en socialmediaprofielen worden genoemd, te identificeren. De onderzoeker stelt dat het tweede datalek is veroorzaakt doordat bestaande Tea-gebruikers hun eigen API key konden gebruiken om de tweede database te benaderen. Het is onbekend of het beveiligingsprobleem ook door anderen is ontdekt of misbruikt. De 59.000 afbeeldingen uit het eerste datalek zijn inmiddels op internet gedeeld.