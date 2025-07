Kamervragen over beveiligingslekken in Citrix en Microsoft SharePoint

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over actief misbruikte kwetsbaarheden in Citrix NetScaler en Microsoft SharePoint. Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil van de bewindsman weten welke impact de beveiligingslekken op de Nederlandse overheid en samenleving hebben gehad. Ook is Van Weel gevraagd hoeveel organisaties slachtoffer van de aanvallen zijn geworden.

Onlangs maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het vanwege mogelijk misbruik van het Citrix NetScaler-lek had besloten om systemen van internet los te koppelen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakte vandaag bekend dat er onderzoek naar de eigen Citrix-systemen wordt gedaan. "Wanneer verwacht u de Kamer te kunnen informeren over de omstandigheden, de schade en de consequenties van de compromittatie van systemen van het Openbaar Ministerie (OM) middels kwetsbaarheden in NetScaler", vraagt NSC-Kamerlid Six Dijkstra.

De minister moet daarnaast duidelijk maken of hij van plan is om de aanval op het OM aan een land toe te kennen. Six Dijkstra wil verder weten in hoeverre het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de relevante doelgroepen elkaar weten te vinden als het gaat om het opvolgen van beveiligingsadvies, delen van indicators of compromise (IoC’s) en het melden van gecompromitteerde systemen met betrekking tot de Citrix- en SharePoint-lekken. Van Weel heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.