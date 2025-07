'Duizenden Androidtelefoons besmet met malware die bankgegevens steelt'

Duizenden Androidtelefoons zijn besmet met malware die bankgegevens steelt en gebruikt voor het plegen van fraude, zo stellen onderzoekers van securitybedrijf Bitsight op basis van eigen onderzoek. De meeste infecties werden in Portugal waargenomen, gevolgd door Spanje. Het is echter onduidelijk hoe de 'ToxicPanda-malware' precies wordt verspreid. Onderzoekers konden de gebruikte infectievector niet achterhalen.

ToxicPanda is een banking Trojan die onder andere misbruik van de Android Accessibility services maakt om volledige controle over de telefoon te krijgen. Via deze services kan de malware zelf allerlei acties op de telefoon uitvoeren. Om deze permissie te krijgen probeert de malware gebruikers te misleiden door zich voor te doen als Google Chrome en de permissie voor de 'browser' in te schakelen. Daarnaast gebruikt de malware ook andere permissies, waaronder de mogelijkheid om sms-berichten te lezen en 'overlays' boven andere applicaties te tonen.

Zodra gebruikers hun bank- of crypto-app starten wordt er een venster bovenop de geopende app geplaatst. Dit venster stuurt alle gegevens die gebruikers invullen, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, naar de aanvallers. Daarnaast kan de malware one-time passwords (OTP's) in sms-berichten onderscheppen. Met de gegevens die de aanvallers hebben kunnen ze vervolgens via de malware vanaf een besmette telefoon de bank-app starten en frauduleuze transacties uitvoeren.

De onderzoekers ontdekten 4500 besmette telefoons, waarvan drieduizend in Portugal en duizend in Spanje. Andere landen waar de malware werd aangetroffen zijn Griekenland, Marokko en Peru. De ToxicPanda-malware is niet zomaar te verwijderen. Vanwege de Accessibility services permissie sluit de malware het instellingenvenster zodra de gebruiker hiernaar toe gaat. De onderzoekers stellen dan ook dat het gebruik van de Android Debug Bridge (adb) de enige manier is om de malware te verwijderen.